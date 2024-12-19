Дипломатія, миротворці, чисельність ЗСУ та візит Келлога: головні заяви Зеленського із Брюсселя

Зокрема, глава держави заявив, що не все виконано, аби можна було сказати, що Україна сильна для тих чи інших дипломатичних кроків.

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зустрічей у Брюсселі, висловився щодо готовності держави до дипломатичних кроків, зробив заяви про введення миротворців, зменшення чисельності армії та візит представника новообраного президента США Кіта Келлога.

Головні заяви Зеленського після візиту до Брюсселя читайте на ТСН.ua.

Зеленський 18 грудня побував із візитом у Брюсселі, де провів зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та генсеком НАТО Марком Рютте. Після цього президент України повідомив журналістам про результати розмов та зробив низку важливих заяв.

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Зеленський оцінив зустріч з партнерами як "дуже хорошу".

"З партнерами була дуже хороша зустріч, і не одна. Була з президентом Макроном, з генсеком НАТО Рютте. Потім у нас була перша частина зустрічі з лідерами Європи... буде продовжена завтра зранку", – сказав глава держави.

Він повідомив, що були обговорені багато важливих тем, зокрема доволі чутливих. Наприклад, щодо термінових заходів для захисту енергетики України.

"Нам треба терміново захистити енергетику. Зараз потрібні 19 систем протиповітряної оборони, щоб захищати все, по чому цілить – причому щоденно – Російська Федерація. Тому є актуальні речі, без фантазій. Ми ходимо по землі, і треба вирішувати те, що (необхідне – ред.) зараз. Є такі речі, як ППО, які ще системи нам потрібні від Сполучених Штатів. Ми будемо говорити разом з партнерами, щоб Європа теж допомагала", – розповів Зеленський.

Україна недостатньо сильна для дипломатичних кроків

Президент заявив, що Україна забезпечена фінансово 2025 року. Водночас держава не достатньо сильна для тих чи інших дипломатичних кроків.

"Ми забезпечені фінансово наступного року. Я вважаю, що це також посилює Україну. Але не все виконано, щоби сказати, що Україна сильна для тих чи інших дипломатичних кроків", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що держава робитиме все, "щоб наступного року нам вдалося бути сильними і вже переходити до дипломатії".

"Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни, тому розбиратимемося. У будь-якому випадку, з нашого боку ми зробимо все, щоби закінчити цю війну справедливо для нас, для України”, – акцентував глава держави.

Відправлення миротворців до України

Зеленський повідомив, що під час зустрічей у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії. Зараз тривають консультації, у проведенні яких допомагає Макрон. Президенти України та Франції обговорили це питання.

"Ми проговорювали з Еммануелем його давнішню ідею. Ми підтримуємо ідею (миротворчої місії – ред.) посилення України", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що вже отримав позитивні новини:

"Еммануель мав контакти щодо цього з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів".

Однак, глава держави не уточнив формат місії, адже це "сенситивне питання".

Чи буде зменшено українську армію у домовленостях про мир?

Зеленський прокоментував можливість зменшення української армії у межах потенційних домовленостей про мир. Він наголосив, що навіть отримання Україною запрошення до НАТО не дозволить зменшити чисельність війська, а без такого запрошення це взагалі є неприпустимим.

"Найкраще (з варіантів гарантій – ред.) – це сильна армія, велика армія. Найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права, у будь-якому разі, навіть на шляху до НАТО. Доки ми не в НАТО, ми ризикуємо", – сказав президент.

Він акцентував, що найкращою гарантією для України було б членство в Альянсі, тому держава працює над отриманням запрошення. Втім, Зеленський розглядає усі можливі типи гарантій, зокрема "санкційні та фінансові". Але, за словами глави держави, "всього цього недостатньо, щоби говорити, що Путін не прийде (з війною – ред.) знову". Президент сказав, що частиною гарантій має бути "сильна економіка", зокрема й фінансування бюджетного дефіциту під час війни, і тут "ми знаємо, як закривати дефіцит у 2025 році".

Візит Кіта Келлога до України

Зеленський підтвердив, що майбутній спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Київ ще до інавгурації американського лідера.

"Він (візит – ред.) відбудеться на початку січня. Ми очікуємо пана Келлога і тоді поговоримо, що він має або мав на увазі", – сказав президент, посилаючись на раніше озвучені Келлогом ідеї щодо припинення війни.

Водночас Зеленський висловив скепсис щодо успішності місії Келога.

"Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни", – сказав глава держави.

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