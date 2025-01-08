Військові навчання в Білорусі: у ДПСУ сказали, чи є загроза

Військові навчання у Білорусі відбуваються постійно. Наразі ударних формувань на напрямку українського кордону не фіксується.

Про це речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна" щодо інформації про навчання у Гомельському районі.

Речник прикордонників акцентував, що на білоруській території постійно відбуваються різні навчання – і з територіальною обороною, і з іншими підрозділами.

Також читайте Білорусь наростила військову присутність в українському прикордонні

"Про такі навчання Білорусь постійно заявляє. Як і про те, що начебто саме Україна становить для них загрозу, забуваючи, що вони відкрили свій кордон для нападу Росії", – сказав Демченко.

За його словами, ДПСУ відстежує те, що відбувається на території Білорусі, і наразі ударних формувань у напрямку кордону з Україною не помічено.

"Звісно, ми відстежуємо те, що відбувається в глибині території РБ, щоб розуміти, наскільки це становить нам загрозу. Однак насамперед варто зазначити, що наразі якихось ударних формувань на напрямку нашого кордону не зазначається", – розповів речник прикордонників.

Нагадаємо, у Білорусі від 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського райвиконкому відбудуться збори з військовозобов'язаними територіальних військ.

Читайте також: