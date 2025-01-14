Германия разместит Patriot на границе с Украиной: что известно

На границе Польши с Украиной расположен аэродром "Ясенка" – ключевой порт для поддержки Украины, как в гуманитарном, так и в других аспектах. Ведь более 90% помощи идет через Польшу.

Германия планирует развернуть системы противовоздушной обороны Patriot в польском городе Жешув уже в этом месяце.

Об этом 13 января заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Варшаву, сообщает "Радио Свобода".

"Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине. Не имею детального расписания своих встреч на ближайшие две недели, особенно учитывая, что сейчас избирательная кампания в Германии, но еще в январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что в этом месяце там начнут работать оборонные системы Patriot", – сказал Писториус.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что стороны уже согласовывают последние детали.

"С января этого года большую роль в координации безопасности аэродрома "Ясенка" в Жешуве взяло НАТО, формируя свою миссию. И здесь наши союзники заявили о своей готовности. Первым, кто объявил свою помощь в поддержке и защите, был министр Писториус, за что я очень благодарен. Ясенка – это ключевой порт для поддержки Украины, как в гуманитарном, так и в других аспектах. Более 90% помощи идет через Польшу, следовательно, тем более эта союзническая поддержка нужна", – сказал Косиняк-Камыш.

Напомним, в Киев с неанонсированным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус, чтобы провести переговоры с украинским правительством.