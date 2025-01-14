Военный рассказал, почему снизилась эффективность работы дронов

Нынешние погодные условия на территории Украины негативно влияют на эффективность работающих на линии фронта беспилотников.

Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телеканала FREEДОМ.

Сильный ветер, густые туманы, дождь, снег и перепады температуры значительно снижают время полета дронов.

Также читайте Специалистов ПВО забирают в пехоту: военные и парламентарии назвали вопиющую угрозу для Украины

“Чем сильнее ветер, тем быстрее разряжается батарея. Каждый дрон имеет свои ограничения по ветру и влагостойкости. Например, густые туманы делают невозможным разведку, а сильный дождь или снег увеличивают риск повреждения техники», — пояснил Федоренко.

В то же время, он отметил, что дроны Сил обороны Украины работают практически непрерывно, даже в плохих условиях. Однако такие условия часто приводят к потерям беспилотников, а их время в воздухе значительно сокращается по сравнению с летним периодом.

Федоренко также подчеркнул, что нынешние погодные условия работают в пользу противника.

"Там, где не ездит техника, там, где не работают дроны, там, где сложно работать артиллерии, ничего не стоящая пехота противника лезет вперед, потому что назад у них дороги нет. Соответственно, дождь, снег, град, ураган, туман не имеет никакого значения, противник идет вперед, и соответственно вовремя его увидеть и уничтожить нам сложнее", – подчеркнул военный.

Напомним, в Украине создали дроны, способные нести большие мины и даже КАБы. Это уже не прототипы, а реальные БПЛА, которые достают до Энгельса и дальше.

Читайте также: