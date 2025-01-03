Лукашенко сделал громкие заявления перед выборами президента в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы, запланированные на 26 января, должны стать "праздником". При этом он раскритиковал выборы в США, назвав покушение на Дональда Трампа "американским шоу".

Об этом он говорил на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, сообщает государственное информационное агентство БелТА.

"Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не нужно, чтобы эти выборы достойно прошли и мы не подставлялись лишний раз под критику", — сказал Лукашенко.

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Он напомнил, что с 1 января началась предвыборная агитация и подчеркнул, что это "время непростое". По словам белорусского диктатора, "ни в коем случае нельзя нарушать законодательство по выборам", потому что иначе на белорусские власти будет литься "всякая мерзость из-за границы".

На совещании с губернаторами Лукашенко допустил использование военной силы на выборах.

"Где надо, милицию, где надо, военных смело подключайте. Так, чтобы был порядок", — обратился он к руководителям областей, призвав их "помочь" избирательным комиссиям на участках.

В выборах президента Беларуси принимают участие пятеро кандидатов.Лукашенко, занимающий пост главы государства с 1994 года, претендует на седьмой президентский срок.

Ранее источники издания "Наша Нiва" рассказали, что перед переизбранием Лукашенко на очередной президентский срок силовикам поставили задачу "профильтровать" всех, кто может протестовать перед выборами или во время голосования. По их словам, в регионах составили списки тех, кто подлежит "превентивным обыскам и задержанию”.

Силовикам поставили задачу, чтобы выборы прошли "без малейших инцидентов" с протестными листовками, требованиями прозрачного подсчета голосов или публичных выступлений против кандидатуры Лукашенко.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выступает против избрания женщины на должность главы государства.

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