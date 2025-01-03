Путин скоро умрет: мольфар сделал любопытное заявление

Российский диктатор избегает осознания своих преступлений и надеется на чудо, которое никогда не наступит.

По анализу энергетики Путина, у него серьезные проблемы со здоровьем. Это подтверждается не только снижением его физической активности, но и внешними изменениями: опущенное лицо и постоянное сжатие рук, что свидетельствует о сильной боли. Потому Путин может умереть до конца 2025 года.

Такой прогноз озвучил известный мольфар Максим Гордеев в интервью каналу OBOZ.LIFE.

По словам эксперта, Путину нужно в реальности увидеть победу Украины.

"То есть это его будет самая ужасная карма, которая может существовать в мире. Просто увидеть эту победу. Потому что он привык к тому, что он завоевывает, завоевывает, и ничего за это ему, как говорится, энергетически не прилетит", – объяснил мольфар. .

Он добавил, что на конец 2025 года выпала "Карта Мира" – это окончание.

"То есть окончание его жизни уже очень близко", – подчеркнул Гордеев.

Мольфар уверен, что даже самые близкие союзники российского президента начинают терять к нему доверие.

"Ситуация такая, что союзники бросают его один за другим. Даже Трамп, ранее демонстрировавший определенную поддержку, сейчас не заинтересован в сотрудничестве с ним", — подчеркнул эксперт.

А вот для Украины мольфар сделал радостные предсказания. Он сравнил этот год с символической змеей, которая сбрасывает старую кожу.

"Все ненужное исчезнет: как во власти, так и в жизни каждого украинца", – заявил он.

Также, по мнению мольфара, 2025-й станет для Украины годом обновления. Не исключено, что война может закончиться также в этом году, ведь в раскладе выпала карта Туз Пентаклей. Она является одной из лучших карт, которая символизирует финансовое подкрепление и завершение войны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог Влад Росс прогнозирует, что к лету российские оккупанты могут покинуть территорию Украины.

Читайте также: