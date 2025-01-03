Путін скоро помре: мольфар зробив цікаву заяву

Російський диктатор уникає усвідомлення своїх злочинів і сподівається на диво, яке ніколи не настане.

За аналізом енергетики Путіна, він має серйозні проблеми зі здоров'ям. Це підтверджується не лише зниженням його фізичної активності, але й зовнішніми змінами: опущене обличчя та постійне стискання рук, що свідчить про сильний біль. Тому Путін може померти до кінця 2025 року.

Такий прогноз озвучив відомий мольфар Максим Гордєєв в інтерв'ю на каналі OBOZ.LIFE.

За словами експерта, Путіну треба в реальності побачити перемогу України.

"Тобто це його буде найжахливіша карма, яка може існувати в світі. Просто побачити цю перемогу. Тому що він звик до того, що він завойовує, завойовує, і нічого за це йому, як то кажуть, енергетично не прилетить", – пояснив мольфар.

Він додав, що на кінець 2025 року випала "Карта Миру" – це закінчення.

"Тобто закінчення його життя вже дуже близько", – підкреслив Гордєєв.

Мольфар впевнений, що навіть найближчі союзники російського президента починають втрачати до нього довіру.

"Ситуація така, що союзники кидають його один за одним. Навіть Трамп, який раніше демонстрував певну підтримку, зараз не зацікавлений у співпраці з ним", – наголосив експерт.

А ось для України мольфар зробив радісні передбачення. Він порівняв цей рік із символічною змією, яка скидає стару шкіру.

"Все непотрібне зникне: як у владі, так і в житті кожного українця", – заявив він.

Також, за думкою мольфара, 2025 рік стане для України роком оновлення. Цілком ймовірно, що війна може закінчитися також цього року, адже у розкладанні випала карта Туз Пентаклів. Вона є однією з найкращих карт, яка символізує фінансове підкріплення та завершення війни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог Влад Росс прогнозує, що до літа російські окупанти можуть залишити територію України.

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