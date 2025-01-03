Лукашенко зробив гучні заяви перед виборами президента у Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президентські вибори, заплановані на 26 січня, повинні стати “святом”. При цьому він розкритикував вибори у США, назвавши замах на Дональда Трампа “американським шоу”.

Про це він говорив під час зустрічі з головами облвиконкомів та Мінського міськвиконкому, повідомляє державне інформаційне агентство БелТА.

“Вибори треба зробити як свято. Нам американське шоу, де стріляють у вухо чи в голову, не треба. Нам треба, щоб ці вибори гідно пройшли і ми не підставлялися зайвий раз під критику”, — сказав Лукашенко.

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Він нагадав, що від 1 січня розпочалася передвиборча агітація і наголосив, що це “час непростий”. За словами білоруського диктатора, “у жодному разі не можна порушувати законодавство щодо виборів”, бо інакше на білоруську владу буде литися “всяка гидота з-за кордону”.

На нараді з губернаторами Лукашенко допустив використання військової сили під час виборів.

“Де треба, міліцію, де треба, військових сміливо підключайте. Так, щоб був порядок”, - звернувся він до керівників областей, закликавши їх “допомогти” виборчим комісіям на дільницях.

У виборах президента Білорусі беруть участь п'ятеро кандидатів. Лукашенко, який обіймає посаду глави держави від 1994 року, претендує на сьомий президентський термін.

Раніше джерела видання “Наша Нiва” розповіли, що перед переобранням Лукашенка на черговий президентський термін силовикам поставили завдання “профільтрувати” всіх, хто може протестувати перед виборами чи під час голосування. За їхніми словами, у регіонах склали списки тих, хто підлягає “превентивним обшукам та затриманню”.

Силовикам поставили завдання, щоб вибори пройшли "без найменших інцидентів" із протестними листівками, вимогами прозорого підрахунку голосів чи публічних виступів проти кандидатури Лукашенка.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що виступає проти обрання жінки на посаду глави держави.

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