Білорусь готує придушення протестів через "вибори" президента – "Беларускі Гаюн"

У проєкті наголосили, що для повного контролю за "народним волевиявленням" режим Лукашенка мобілізує всі силові резерви.

У Білорусі військових почали готувати до придушення можливих протестів через президентські "вибори", які відбудуться 26 січня.

Про це повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

За даними аналітиків,13 січня співробітники органів внутрішніх справ Білорусі провели заняття з бійцями 407-ї групи артилерії щодо "порядку застосування зброї та спеціальних засобів".

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Під час навчання військовим показали світлошумові гранати РГК-60 та набої до травматичної зброї, які були застосовані для розгону протестів після попередніх президентських "виборів".

"Перераховане озброєння і боєприпаси використовувалися силовиками для придушення протестів у Білорусі 2020 року. І попри застосування ними боєприпасів формально нелетальної дії, десятки людей тоді зазнали важких травм і смертельних поранень", – наголосили у проєкті.

Автори повідомлення переконані, що навчання артилеристів використання спецзасобів для придушення протестів пов'язане з проведенням в Білорусі президентських "виборів", запланованих на 26 січня.

"Для повного контролю за "народним волевиявленням" режим Лукашенка мобілізує всі силові резерви", – акцентували у пабліку.

Невідомо, чи є масовою практикою навчання застосування спецзасобів, які використовуються для придушення протестів. Припускається, що схожі заняття відбуваються й в інших підрозділах Збройних сил Білорусі.

Заняття з білоруськими бійцями щодо порядку застосування зброї та спецзасобів / Фото: "Беларускі Гаюн"

Заняття з білоруськими бійцями щодо порядку застосування зброї та спецзасобів / Фото: "Беларускі Гаюн"

Нагадаємо, у Білорусі тривають збори з військовозобов'язаними територіальних військ, які планується закінчити 31 січня. У Держприкордонслужбі України запевнили, що загрози для держави немає.

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