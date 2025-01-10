Білорусь стягнула війська: чи готує Росія новий наступ на Київ

У ДПСУ повідомили, що зараз на території Білорусі підрозділів російських військ немає.

Білорусь знову стягнула війська до кордону України! Що відбувається? Чи може територія Білорусі знову стати плацдармом для атак російської армії по Україні? Чи не готуються рашисти до реваншу перед 24 лютого і що буде з Києвом та областю? Як ситуацію, що склалася, коментують прикордонники та про що попереджають експерти?

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Нове скупчення білоруський військ

Білорусь знову наростила військову присутність біля кордону України. Підрозділи Сухопутних військ Білорусі перекинули максимально близько до кордону Чернігівської області. Зокрема, моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала військову активність на території Білорусі протягом 23 грудня – 5 січня. За даними групи, підрозділи Сухопутних військ ЗС РБ було перекинуто до Столінського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів. Також там зазначили, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний російський літак Іл-76.

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Згодом у Мережі заговорили про те, а чи не готується Росія до реваншу перед 24 лютого і чи є нині загроза для Києва та області.

Що кажуть прикордонники та експерти?

Про поточну ситуацію на кордоні в коментарі для ТСН.ua розповіли речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко та колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

На запитання про те, чи може бути Росією повторно використана територія Білорусі для повітряних атак по Україні, Владислав Селезньов відповідає однозначно: "Звичайно":

"Давайте згадаємо події січня та лютого 2022 року, коли Лукашенко розповідав, що територія Білорусі ніколи не стане плацдармом для атак російської армії. Виявилось, що стала. Тому ми завжди повинні бути напоготові. Недарма українській Генштаб вимушений тримати великий комплект сил та засобів саме на українсько-білоруському кордоні. Саме тому ми провели там величезний обсяг робіт щодо створення інженерних фортифікацій. Там ми продовжуємо бути напоготові через ймовірну агресію з півночі".

Чи може бути новий наступ на Київ?

Протягом майже трьох років війни військові експерти не виключали вірогідності повторного наступу ворога на Київ. На думку Владислава Селезньова, не можна виключати такого варіанту й зараз:

"Триває повномасштабна війна. Кремлівський диктатор Путін жодним чином не рахується з позицією мінського диктатора. Отже цілком ймовірно може використовувати як повітряний простір, так і територію Білорусі для здійснення певних агресивних кроків. Не факт, що це станеться, але такого варіанту розвитку ситуації виключати не можна. Якщо перебувати в ілюзії, то це прямий шлях до колапсу".

Київ захищений

За словами Селезньова, станом на зараз рубежі Київської області та безпосередньо столиці захищені певним чином, при цьому більшість інформації про це не підлягає розголосу. Своєю чергою про поточну ситуацію на загрозливих напрямках, яким є білорусько-український кордон, розповів і речник Держприкордонної служби Андрій Демченко:

"В першу чергу треба говорити про те, наскільки ситуація може змінюватися, яку загрозу несе Україні. За тим стежать підрозділи розвідки України. Також додам, що ще з 2022 року, намагаючись перекинути відповідальність на Україну, Білорусь постійно веде риторику, що ми загрожуємо їхній безпеці, забуваючи при тому про те, що саме вони відкрили для росіян свій кордон для нападу на Україну".

Демченко також додав, що Білорусь під цим приводом проводить різного роду навчання і тримає певну кількість своїх підрозділів на напрямку кордону з Україною, показуючи як посилення своєї обороноспроможності. А низку новин про скупчення певної кількості військових у прикордонних районах Білорусі Андрій Демченко додатково коментує таким чином:

"Можуть відбуватися і ротації цих підрозділів, їхня кількість не збільшується. На даний момент якогось ударного угрупування, яке б було на напрямку нашого кордону і становило б нам загрозу – такого не відмічається. Змін в обстановці також не зафіксовано. Як не зафіксовано ні техніки, ні особового складу у безпосередній близькості до нашого кордону".

Чи є російські війська у Білорусі?

Резюмуючи, Демченко зазначив, що зараз на території Білорусі Росія не має своїх підрозділів, як це було раніше. Як, наприклад, минулого року, коли кількість російських військових могла досягати 10-12 тис. Росія поступово вивела їх на свою територію, а в межах ротацій нових не заводила.

Про те, що жодної загрози з боку Білорусі для України наразі немає, говорить і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

До слова, варто згадати, що днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хтось "дає команду президенту України Володимиру Зеленському втягнути Білорусь у війну".

Лукашенко наголосив, що "робитиме все, аби у країні зберігся мир", адже за його словами, "якщо Білорусь втягнуть у війну, то вона може її не витримати як держава".

Заява Зеленського про Лукашенка та виправдання диктатора

Раніше Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману розповів, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України Лукашенко вибачався за ракети, випущені з території Білорусі. За словами Зеленського, Лукашенко навіть пропонував вдарити по Мозирському НПЗ у Білорусі на початку повномасштабного вторгнення.

Але Лукашенку дуже не сподобалася відвертість Зеленського, тож дуже швиденько його речниця Наталія Ейсмонт заперечила інформацію, що білоруський правитель нібито вибачився. Каже, що немає за що вибачатися. А от факт розмови Лукашенка і Зеленського в перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну вона підтвердила.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ І ОБЛАСТЬ – ЗНОВУ ПІД ЗАГРОЗОЮ? РОСІЯ ГОТУЄ РЕВАНШ ПЕРЕД 24 лютого?!

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