Зима повертається: синоптики повідомили, коли сніжитиме та вдарять морози

Плюсова температура утримається, але ненадовго. Синоптики розповіли чого чекати українцям найближчими днями від погоди.

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10 січня хоча й подекуди будуть невеликі дощі у західних областях, на решті України погода буде без істотних опадів, але можливий туман. Вітер утримається південної чверті, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме в межах +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С, у Криму місцями +14…+16 °С. Проте вже скоро знову буде прохолодніше.

Синоптикиня Наталя Діденко прогнозує, що вже від 11 січня до нас знову прийде похолодання. Вона зазначила, що похолодання не буде сильним, вночі до невеликих "мінусів", а в денні години від 2 морозу до 3 тепла. Середня місячна температура повітря передбачається 0-3 градуси морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2 тепла. У грудні середня температура повітря була близькою до норми і коливалась від -4 градусів до +2 градусів. Тобто січень прогнозується на 3-4 градуси холоднішим ніж грудень.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у січні становить 41,9 градуса морозу, такі показники фіксувалися у Луганській і Черкаській областях, на півдні Криму – мінус 22. Абсолютний максимум температури – 18 градусів тепла, у Криму – 21 градус тепла.

Що цікаво - синоптики заявили, що у Києві 2024 рік став найтеплішим за весь час проведення спостережень. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Середньорічна температура 2024 року у столиці України склала +11,4 °С, що на 2,4 °С вище кліматичної норми. Водночас ця тенденція спостерігалася протягом всіх місяців. Особливо відзначилися лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення – 5,2 °С та 5,7 °С відповідно.

Найхолодніше було 9 січня 2024 року – тоді температура опустилася до -15,8 °С, а найспекотніше було 16 липня, коли температура у затінку сягнула +36,0 °С. Загалом 2024 року в Києві зафіксували 52 температурні рекорди, найбільше їх було у квітні (13) та липні (14). Також випало 642 мм опадів – це відповідає 104% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились дуже нерівномірно – майже по дві місячні норми у квітні та червні та лише 23% і 36% від середніх багаторічних показників у травні та вересні.

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