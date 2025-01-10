Зима возвращается: синоптики сообщили, когда будет снег и ударят морозы

Плюсовая температура удержится, но ненадолго. Синоптики рассказали, чего ждать украинцам в ближайшие дни от погоды.

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10 января хотя и местами будут небольшие дожди в западных областях, на остальной Украине погода будет без существенных осадков, но возможен туман. Ветер удержится в южной четверти, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять в пределах +2… +7 °С, днем +8… +13 °С, в Крыму местами +14… +16 °С. Однако уже скоро снова будет прохладнее.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже с 11 января к нам снова придет похолодание. Она отметила, что похолодание не будет сильным, ночью до небольших "минусов", а в дневные часы от 2 мороза до 3 тепла. Средняя месячная температура воздуха предполагается 0-3 градуса мороза, в Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2 тепла. В декабре средняя температура воздуха была близка к норме и колебалась от -4 до +2 градусов. То есть январь прогнозируется на 3-4 градуса холоднее декабря.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в январе составляет 41,9 градуса мороза, показатели фиксировались в Луганской и Черкасской областях, на юге Крыма – минус 22. Абсолютный максимум температуры – 18 градусов тепла, в Крыму – 21 градус тепла.

Что интересно – синоптики заявили, что в Киеве 2024 год стал самым теплым за все время проведения наблюдений. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. Среднегодовая температура в 2024 году в столице Украины составила +11,4 °С, что на 2,4 °С выше климатической нормы. В то же время, эта тенденция наблюдалась в течение всех месяцев. Особенно отличились февраль и сентябрь, которые имели наибольшие положительные отклонения – 5,2 ° С и 5,7 ° С соответственно.

Холоднее всего было 9 января 2024 года – тогда температура опустилась до -15,8 °С, а жарче всего было 16 июля, когда температура в тени достигла +36,0 °С. Всего в 2024 году в Киеве зафиксировали 52 температурных рекорда, больше всего их было в апреле (13) и июле (14). Также выпало 642 мм осадков – это соответствует 104% климатической нормы. Однако по времени они распределились очень неравномерно – почти по две месячные нормы в апреле и июне и только 23% и 36% средних многолетних показателей в мае и сентябре.

Когда в Украине ударят 20-градусные морозы – читайте в новости.

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