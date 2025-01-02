Зима еще даст о себе знать: какой погоды ждать в ближайшие дни

Погода в Украине продолжает удивлять аномальным теплом. Cиноптики уже рассказали, какой будет погода в январе и стоит ли ожидать обещанных морозов.

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По данным синоптиков, 2 января будет плюсовая температура. Синоптики прогнозируют днем до +9, а ночью температура воздуха может снизиться до 0 градусов. И это довольно необычная температура для января, и хотя и в первый день января в Украине была более спокойная погода.

Впрочем, уже с 2 января атмосферные процессы будут меняться. В частности, будет ослабевать антициклон и поступать атмосферные фронты с северо-запада. Они принесут осадки.

"Надеемся, что погода уже будет больше напоминать зимнюю и вернется к более климатической норме этого сезона. В принципе, в течение всего зимнего сезона ожидаем, что температуры будут колебаться от небольших минусов до плюсов... Сохраняется тенденция, что холодные периоды будут короче, а дней с температурами выше за климатическую норму становится больше", — сказала представитель "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

Отметим, в "Укргидрометцентре" также сделали прогноз на месяц. В частности, отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 0 -3 градусов, но в Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0 +2 градуса. Это на 1,5 - 2 градуса выше нормы.

Между тем, ожидаемое месячное количество осадков в январе 2025 года достигает 33-79 миллиметров. И это в пределах нормы.

Кстати, будущий февраль обещает стать холоднее февраля-2024 на 4°C.

Ранее синоптики предупредили, что в Украину идут 20-градусные морозы. Как и когда изменится погода – читайте в новости.

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