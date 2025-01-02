Зима ще дасть про себе знати: якої погоди очікувати найближчими днями

Погода в Україні продовжує дивувати аномальним теплом. Cиноптики вже розповіли, якою буде погода у січні далі та чи очікувати обіцяних морозів.

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За даними синоптиків, 2 січня буде плюсова температура. Синоптики прогнозують вдень до +9, а вже вночі температура повітря може знизитися до 0 градусів. І це доволі незвична температура для січня й хоча перший день січня в Україні була більш спокійна погода.

Утім, уже від 2 січня атмосферні процеси змінюватимуться. Зокрема, слабшатиме антициклон і надходитимуть атмосферні фронти з північного заходу. Вони принесуть опади.

"Сподіваємося, що погода вже буде більше нагадувати зимову й повернеться до більш кліматичної норми цього сезону. В принципі протягом усього зимового сезону очікуємо, що температури коливатимуться від невеличких мінусів до плюсів… Зберігається тенденція, що холодні періоди будуть коротші, а днів з температурами вищими за кліматичну норму стає більше", - сказала представниця "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

Зауважимо, в "Укргідрометцентрі" також зробили прогноз на місяць. Зокрема, зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах 0 -3 градусів, але на Закарпатті, у Криму, Одеській і Херсонській областях 0 – +2 градуси. Це на 1,5 - 2 градуси вище за норму.

Тим часом очікувана місячна кількість опадів у січні 2025 року сягає 33-79 міліметрів. І це у межах норми.

До речі, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий-2024 на 4°C.

Раніше синоптики попередили, що до України йдуть 20-градусні морози. Як і коли зміниться погода - читайте у новині.

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