Погода в Украине: синоптики сообщили, когда ударят морозы

В январе стоит ждать вьюги и морозы до -20.
Сегодня, 27 декабря, в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега. А вот сильных морозов, по прогнозам синоптика, следует ожидать во второй половине января.
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Какая будет погода в пятницу, 27 декабря
Погода в последние годы в декабре и январе не радует украинцев снегом, как когда-то.
Но в пятницу, 27 декабря, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в южных, центральных и восточных регионах ожидаются осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, а в Крыму - с дождем. Однако на остальной территории Украины будет без осадков.
Кое-где налипание мокрого снега, поэтому на дорогах местами образуется гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в центральных и южных регионах порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+1°С, днем -2...+3°С, в Карпатах и Прикарпатье ночью -5...-10°С, днем -2...- 7 °С.
В то же время в "Укргидрометцентре" прогнозируют, что 27 декабря в Украине будет без осадков.
В то же время, в большинстве регионов и ночью, и днем ожидаются хоть и небольшие, но "минусы".
Плюсовая температура днем полноценно удержится на юге, в большинстве областей до +4 градусов. Ночью температура минимально опустится до -3 градусов. Такой мороз будет наблюдаться в большинстве западных и центральных областей Украины.
В Киеве без осадков, ночью в пределах -1...-3 градусов, днем 0...+2.
Погода на Новый год
В этом году на Новый год сильных морозов не будет, отметила Наталья Птуха, и предупредила, что делать точные прогнозы на эти дни рано.
По словам синоптика, возможно определенное снижение температуры 31 декабря и 1 января "за счет процессов с северо-запада будет несколько прохладнее".
Когда ударят морозы
Между тем синоптик Станислав Щедрин рассказал о том, что погода в Украине этой зимой может быть кардинально другой, чем в прошлый зимний период.
Какая будет погода в новогоднюю ночь
По словам Щедрина, в этом году мы будем встречать с небольшим морозом. Днем будет примерно -5 градусов. Такая погода будет наблюдаться по всей стране, кроме юга. А еще синоптик рассказал, что в январе следует ожидать вьюги.
Ранее синоптики сообщили, каким будет январь 2025 года в Украине.
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