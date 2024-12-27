Погода в Украине: синоптики сообщили, когда ударят морозы

В январе стоит ждать вьюги и морозы до -20.

Сегодня, 27 декабря, в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега. А вот сильных морозов, по прогнозам синоптика, следует ожидать во второй половине января.

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Какая будет погода в пятницу, 27 декабря

Погода в последние годы в декабре и январе не радует украинцев снегом, как когда-то.

Но в пятницу, 27 декабря, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в южных, центральных и восточных регионах ожидаются осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, а в Крыму - с дождем. Однако на остальной территории Украины будет без осадков.

Кое-где налипание мокрого снега, поэтому на дорогах местами образуется гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в центральных и южных регионах порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+1°С, днем ​​-2...+3°С, в Карпатах и ​​Прикарпатье ночью -5...-10°С, днем ​​-2...- 7 °С.

В то же время в "Укргидрометцентре" прогнозируют, что 27 декабря в Украине будет без осадков.

В то же время, в большинстве регионов и ночью, и днем ожидаются хоть и небольшие, но "минусы".

Плюсовая температура днем ​​полноценно удержится на юге, в большинстве областей до +4 градусов. Ночью температура минимально опустится до -3 градусов. Такой мороз будет наблюдаться в большинстве западных и центральных областей Украины.

В Киеве без осадков, ночью в пределах -1...-3 градусов, днем 0...+2.

Погода на Новый год

В этом году на Новый год сильных морозов не будет, отметила Наталья Птуха, и предупредила, что делать точные прогнозы на эти дни рано.

По словам синоптика, возможно определенное снижение температуры 31 декабря и 1 января "за счет процессов с северо-запада будет несколько прохладнее".

Когда ударят морозы

Между тем синоптик Станислав Щедрин рассказал о том, что погода в Украине этой зимой может быть кардинально другой, чем в прошлый зимний период.

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По словам Щедрина, в этом году мы будем встречать с небольшим морозом. Днем будет примерно -5 градусов. Такая погода будет наблюдаться по всей стране, кроме юга. А еще синоптик рассказал, что в январе следует ожидать вьюги.

Ранее синоптики сообщили, каким будет январь 2025 года в Украине.

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