Как сэкономить на электроэнергии и получить льготу: объяснение нардепа

Украинцы, живущие в многоквартирных домах без газа, имеют право на льготный тариф.

Украинцы могут значительно снизить свои расходы на электроэнергию, а некоторые имеют право на льготы.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги Народа" Сергей Нагорняк в эфире КИЕВ24.

В частности, владельцы двухзонных счетчиков могут платить меньше за электричество ночью — с 23:00 до 07:00. В то же время с 2025 года украинцы, живущие в многоквартирных домах без газа и потребляющие до 2 тыс. кВт, смогут платить за электричество по льготному тарифу – 2.64 грн вместо 4.32 грн по стандартному тарифу.

Как получить льготу

Сожители таких домов должны обратиться к местным властям или председателю общины.

Они должны получить справку о том, что у их дома нет газоснабжения или проблемы с теплоснабжением.

С этой справкой необходимо обратиться в облэнерго, где рассчитают льготный тариф для дома.

Напомним, в Украине один из тарифов на электроэнергию вырос.

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