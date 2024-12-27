Как сэкономить на электроэнергии и получить льготу: объяснение нардепа

Украинцы, живущие в многоквартирных домах без газа, имеют право на льготный тариф.
Украинцы могут значительно снизить свои расходы на электроэнергию, а некоторые имеют право на льготы.
Об этом рассказал народный депутат от "Слуги Народа" Сергей Нагорняк в эфире КИЕВ24.
В частности, владельцы двухзонных счетчиков могут платить меньше за электричество ночью — с 23:00 до 07:00. В то же время с 2025 года украинцы, живущие в многоквартирных домах без газа и потребляющие до 2 тыс. кВт, смогут платить за электричество по льготному тарифу – 2.64 грн вместо 4.32 грн по стандартному тарифу.
Как получить льготу
- Сожители таких домов должны обратиться к местным властям или председателю общины.
- Они должны получить справку о том, что у их дома нет газоснабжения или проблемы с теплоснабжением.
- С этой справкой необходимо обратиться в облэнерго, где рассчитают льготный тариф для дома.
Напомним, в Украине один из тарифов на электроэнергию вырос.
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