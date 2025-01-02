Рекордные потери окупантов в декабре: эксперт объяснил причину

Значительного продвижения в январе, вероятнее всего, мы уже не увидим.

Российские захватчики в декабре понесли существенные потери. Теперь они будут пытаться "экономнее" использовать свои войска на фронте.

Об этом военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире Радио NV.

По словам эксперта, увеличение потерь армии РФ за декабрь объясняется их тактикой на фронте. Дело в том, что оккупанты пытались максимально продвинуться, а уже "потери считать позже", когда займут определенные населенные пункты или определенные рубежи. Впрочем, эта тактика не сработала.

"И сейчас россияне подсчитывают то, что у них есть. Конечно, они будут пытаться, скажем так, экономнее тратить личный состав, опрокидывать дополнительные резервы и уже дальше продвигаться и выполнять те стратегические задачи, которые перед ними стоят. Но это будет очень и очень тяжело", – сказал он.

В ближайшее время какое-нибудь продвижение в километры, добавляет Жирохов, которые мы видели за декабрь, очевидно, уже не будет.

"Какое-то продвижение в десятки, сотни метров будет, но такого мощного в январе я бы лично не ожидал, потому что очевидно, что потери довольно существенны даже для россиян", — заключил Жирохов.

Напомним, за декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских оккупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.

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