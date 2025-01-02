Погода в Украине: синоптик назвала день, когда придет новое похолодание

В пятницу, 3 января, на Украине начнется похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха снизится до 0-2 градусов тепла, в центральных областях она составит +1+5 градусов, в южной части еще задержится +6+12 градусов.

"На Харьковщине похолодает до +1+5 градусов, однако в Луганской области и на Донбассе еще будет тепло, +5+8 градусов, но в дальнейшем и там станет холоднее", — отметила она.

Ветер будет преимущественно северо-западный, порывистый.

В связи с прохождением холодного атмосферного фронта пройдут осадки — дождь с переходом в мокрый снег — на западе, севере, в центре Харьковской области.

На Донбассе и в южной части завтра без осадков.

В Киеве 3 января ожидается похолодание до 0+2 градусов, дождь с переходом в мокрый снег, порывистый северо-западный ветер.

Похолодание до ночных -2-7 градусов продержится в Украине до 6 января. В течение 7-11 января снова будет теплее.

О погоде в ближайшие дни в Украине читайте в новости.

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