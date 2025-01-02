Погода в Україні: синоптикиня назвала день, коли прийде нове похолодання

У п'ятницю, 3 січня, в Україні розпочнеться похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, температура повітря знизиться до 0-2 градусів тепла, у центральних областях вона становитиме +1+5 градусів, у південній частині ще затримається +6+12 градусів.

"На Харківщині похолоднішає до +1+5 градусів, проте на Луганщині та Донеччині ще буде тепло, +5+8 градусів, але надалі й там стане холодніше", -зазначила вона.

Вітер буде переважно північно-західний, рвучкий.

У зв'язку із проходженням холодного атмосферного фронту пройдуть опади - дощ з переходом у мокрий сніг - на заході, півночі, у центрі, на Харківщині.

На Луганщині, Донеччині та в південній частині завтра без опадів.

У Києві 3 січня очікується похолодання до 0+2 градусів, дощ з переходом у мокрий сніг, поривчастий північно-західний вітер.

Похолодання до нічних -2-7 градусів протримається в Україні до 6 січня. Впродовж 7-11 січня знову буде тепліше.

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