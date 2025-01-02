Підготовку пілотів на F-16 вдалося суттєво скоротити: деталі

Навчання скоротили на три місяці.

Майже на три місяці вдалося скоротити терміни підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Саме завдяки цьому вдалося забезпечити оперативну перевагу в повітрі.

Про це повідомив заступник очільника Міністерства оборони Сергій Мельник в інтерв'ю "АрміяІнформ".

За його словами, особливу увагу в межах програми НАТО DEEP зосередили на підготовці пілотів Сил оборони.

"Процес отримання курсантами свідоцтв приватного пілота був оптимізований, що дозволяє зменшити терміни підготовки пілотів на F-16 майже на три місяці. Це забезпечує важливу оперативну перевагу в повітрі", – розповів він.

Нагадаємо, українські пілоти завершили навчання на винищувачах Mirage-2000 у Франції. Навчання українських пілотів і механіків у Франції тривало 6 місяців.

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