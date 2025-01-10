Державний борг України досягнув рекордного значення - Forbes 

Протягом 2021-2024 років державний борг України зріс майже удвічі.

У квітні 2024 року державний борг України склав 92% від внутрішнього валового продукту (ВВП) країни.

Про це з посиланням на дані власного аналітичного відділу повідомляє Forbes Ukraine.

Журналісти пишуть, що наразі державного боргу України дорівнює майже 7 трильйонам гривень. З цієї суми пряма заборгованість країни складає 96% від оцінюваного об'єму та 4% припадає на борги, які гарантовані державою.

Аналітики вказують динаміку зростання державного боргу за період від 2021 до 2024 року. Відповідно до даних аналітичного центру видання, сукупний об'єм боргу складав 2,67 трильйона гривень або 49% ВВП.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, сума запозичень почала зростати для того, аби фінансувати "бюджет воєнного стану". Вже 2023 року аналітики встановили, що загальний об'єм держборгу вже перевалив за позначку в 5,5 трлн гривень, або 84% ВВП.

Журналісти вказують, що зростання боргу також зумовлене послабленням курсу гривні до провідних валют світу. Ця флуктуація призвела до того, що збільшила "гривневий масштаб боргів у іноземній валюті".

Раніше повідомлялося, що у ВР хочуть збільшити видатки на зарплати прокурорів на 3 млрд грн.

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