День ангела 10 січня: кого та як вітати з іменинами

10 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 10 січня

10 січня 2025 року привітайте з іменинами Анатолія, Григорія, Макара, Павла, Петра.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає "житель Анатолії". В дитинстві сором'язливий і нерішучий. В дорослому віці стає активним, винахідливим.

Григорій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "той, хто стежить". В дитинстві дбайливий, впевнений у собі. В дорослому віці стає зухвалим та імпульсивним.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "блаженний". В дитинстві чесний, прямолінійний. В дорослому віці стає енергійним, любить подорожувати.

Павло — римське походження, означає "наймолодший". В дитинстві чуйний, здатний до співчуття. В дорослому віці стає тактовним з жінками, дуже їх поважає.

Петро — давньогрецьке ім'я, перекладається як "скеля". В дитинстві ніжний, але водночас темпераментний. В дорослому віці стає непоганим організатором.

День ангела 10 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Нехай твій Ангел-Охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і вказує шлях до щастя та гармонії. Бажаю тобі міцного здоров’я, успіхів у всіх починаннях і щоденних радощів. З Днем ангела!

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Сьогодні твій день – день, коли ми вшановуємо твого небесного покровителя. Нехай він надихає тебе на добрі справи, оберігає від лиха і дарує віру у власні сили. Бажаю любові, радості та добробуту!

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Нехай твій Ангел завжди освітлює тобі дорогу і дарує силу йти вперед. Хай кожен день приносить тобі радість, нові досягнення і незабутні моменти. Щиро бажаю миру в душі, тепла в серці і багато любові навколо!

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Хай твій небесний захисник завжди буде на сторожі твоїх мрій, оберігаючи від усього недоброго. Нехай життя дарує тільки найкраще, а близькі люди завжди підтримують і надихають. Будь щасливим!

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Нехай у твоєму житті буде багато світла, добра і щастя, які приносить твій Ангел-Охоронець. Хай він допомагає долати будь-які труднощі і веде тебе до мрій. Нехай кожен день буде сповнений гармонії та тепла!

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