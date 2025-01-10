РФ атакували дрони: в одній з областей горить завод

Росіяни чули звуки вибухів.
У ніч проти 10 січня 2025 року невідомі дрони атакували Ленінградську область РФ.
У Міноборони відзвітували, що сили ППО нібито збили 40 БпЛА.
У Мережі з'явилася інформація, що під ударом перебувало місто Гатчина в Ленінградській області.
Канал SHOT пише, що місцеві жителі почули глухі вибухи, після чого за кілька кілометрів від місця подій було видно величезний стовп диму. Пожежа на промзоні виникла близько 6-ї ранку, на вулиці Індустріальній. Точні причини події невідомі.
Згодом в російських телеграм-каналах повідомили, що в Гатчині палає завод з виробництва ацетону. Вказується, що там відбувся розлив палива.
Раніше стало відомо, що поблизу бази Північного флоту Росії сталися два вибухи.
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