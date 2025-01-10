РФ атаковали дроны: в одной из областей горит завод

В ночь на 10 января 2025 года неизвестные дроны атаковали Ленинградскую область РФ.

В Минобороны отчитались, что силы ПВО якобы сбили 40 БпЛА.

В Сети появилась информация, что под ударом находился город Гатчина в Ленинградской области.

Канал SHOT пишет, что местные жители услышали глухие взрывы, после чего в нескольких километрах от места событий был виден огромный столб дыма. Пожар на промзоне возник около 6 утра, на улице Индустриальной. Точные причины происшествия неизвестны.

В РФ было неспокойно

Впоследствии в российских телеграмм-каналах сообщили, что в Гатчине горит завод по производству ацетона. Указывается, что там произошел разлив топлива.

Ранее стало известно, что вблизи базы Северного флота России произошло два взрыва.

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