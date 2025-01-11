В Украине укрепляют границу с Беларусью: что известно

Сотни километров вырытых рвов, инженерных обустройств и заминированной границы. В Украине продолжают укрепляться от Беларуси. Максимально перекрывая пути возможного движения противника. В приграничной Гомельской области сейчас продолжаются военные учения. Ударных формирований, которые бы представляли для нас угрозу в Госпогранслужбе, не видят. Однако делают все, чтобы Россия снова, как в 2022-м не смогла использовать Беларусь для вторжения в Украину.

Какая ситуация, в частности, на Житомирщине, видела корреспондентка ТСН Анна Махно.

Зеленая башня, которую вы видите – это уже территория Беларуси. А вот здесь крайняя точка, куда можно безопасно дойти в сопровождении пограничников — все вокруг заминировано.

Это пограничная полоса на пункте пропуска Выступовичи. Вокруг заграждения и мины. Это лишь часть здешней защиты от наступления со стороны Белоруссии. То, что можно показать, говорят пограничники.

Мы проходим ров, который предназначен для остановки танка или другой бронетехники. Это сейчас здесь ров. А перед полномасштабным вторжением России была новая дорога, которая соединяла Украину с северным соседом. Один из самых оживленных путей Житомирской области.

В Украине укрепляют границу с Беларусью/Скриншот с видео ТСН

Уже через 2 года в феврале россияне из Беларуси будут двигаться через Киевщину и в Житомирскую область.

"После того, как враг зашел на Житомирщину и оккупировал 9 населенных пунктов, мы учли все ошибки, которые были и достаточно мощно укрепили нашу границу", — говорит председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Инженерные укрепления возводят постоянно, говорят, чтобы не допустить возможное повторное вторжение с северного направления.

Вот мы идем сдается по асфальтной дороге, вокруг лес, болото, а на самом деле там инженерные заграждения, там пограничные наряды. Вот отсюда пограничный наряд, ведущий наблюдение, он все видит, а его никто не видит.

Под пристальным наблюдением все пути, по которым может двигаться тяжелая техника — лесные, полевые или как этот асфальтированный. На помощь близлежащая полесская болотистая местность. Самая важная преграда для наступления.

Александр осматривает, что происходит по ту сторону границы с территории Украины, чтобы не нарушать воздушное пространство северной соседки. Пункт пропуска Республики Беларусь, как видим, там нет никакой военной техники. Но смотрят и по ту сторону. В то же время постоянно обходят территорию вдоль границы и пешие патрули украинских пограничников.

“Проверяем местность, чтобы не было проникновений или повреждений по территории. Туда-обратно это может быть 14 километров. Но после боевых это идешь по природе отдыхаешь, романтика", – говорят пограничники.

В Украине укрепляют границу с Беларусью/Скриншот с видео ТСН

Отдыхом это называют пограничники Василий и Сергей после ротаций из Луганщины, Донетчины и Харьковщины. И хотя этот пункт пропуска закрыт и бесконтрольно в 5-километровой зоне могут быть и нарушители. Или те, кто пешком шел домой через границу.

"Были случаи, когда люди возвращались с территории Беларуси, с территории России на территорию Украины", — говорит спикер 9-го пограничного отряда Юрий Шахрайчук.

Сейчас здесь тихо. Без провокаций и даже когда пересекаются пешие патрули по обе стороны границы, говорят, мимо друг друга проходят молча. Только по ту сторону виднеется плакат с надписью…

"Беларусь помнит" и флаг их", — говорит Валентин.

Единственные, говорят, кто забегает оттуда в гости, это четырехлапые.

“Приходят к нам со стороны Беларуси. Мы их покормим, они немного находятся у нас и снова идут туда к ним. — А наш пес к ним ходит? – Нет, не ходит к ним”, – говорит пограничник.

Нежелательные гости в Украине не нужны. Следовательно, сотни километров границы будут обустраивать защитой и минировать, говорят, и дальше.

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