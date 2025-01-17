Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы

Информации о травмированных нет.

В ночь на пятницу, 17 января, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО сбили три враждебных БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, места падения обломков устанавливаются. Тюрин также подчеркнул, что обращений по поводу травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало.

Как сообщалось, в ночь на 17 января армия РФ атаковала беспилотниками Одесщину. Местные власти подчеркивают, что целью россиян была припортовая инфраструктура.

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