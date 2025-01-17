Вночі на Хмельниччині сталися вибухи

Інформації про травмованих немає.

Вночі проти п'ятниці, 17 січня, під час повітряної тривоги у Хмельницькій області сталися вибухи через атаку російських безпілотників.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО збили три ворожих БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, місця падіння уламків встановлюються. Тюрін також наголосив, що звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.

Як повідомлялося, вночі проти 17 січня армія РФ атакувала безпілотниками Одещину. Місцева влада наголошує, що ціллю росіян була припортова інфраструктура.

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