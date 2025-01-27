Накопительная пенсия: когда введут в Украине

Уже в этом году может быть принято решение о пенсионной реформе и введении накопительной пенсии. Система может заработать с 2026 года.

Об этом заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович.

"Законопроект о накопительной пенсионной системе разработан Кабинетом министров. Мы уже первый раунд согласования со всеми центральными органами исполнительной власти провели. Сейчас сводим к концу оговорки, которые были высказаны, согласовываем цифры конечные с Министерством финансов", — сказал она.

По словам главы Минсоцполитики, "в течение ближайших месяцев он (проект — Ред.) будет внесен в Верховную Раду для того, чтобы мы ввели всю законодательную базу в этом году и приступили к технической подготовке".

Во время работы накопительной пенсионной системы часть отчислений граждан идет на административные расходы, и чтобы уменьшить количество этого администрирования, нужно сделать качественные ИТ-сервисы.

"В этом году законодательство разрабатываем определенную ИТ-систему, разрабатываем концепт экономный и эффективный Государственного накопительного фонда, и даст Бог, с 2026 года можем начать первые накопления. Это наш план", — сказала Оксана Жолнович.

Как сообщалось, пенсионеры могут получить дополнительные 2300 грн. Эти выплаты будут предоставляться только во время действия военного положения.

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