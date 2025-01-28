ЕС хочет решить вопрос с Орбаном: Каллас сообщила детали

Политика не надеется достичь решения со всеми странами-членами ЕС.

Руководство Европейского Союза надеется найти способ договориться с премьером Венгрии Виктором Орбаном во избежание блокирования начала переговоров между Украиной и ЕС по вступлению.

Об этом заявила главная дипломат ЕС Кая Каллас, сообщает "ЕП".

"У нас в ЕС 27 стран-членов… Каждое решение — это всегда сложно. Поэтому у меня нет никаких иллюзий, что это будет проще. Однако в конце концов нам всегда удавалось достичь какого-то решения", — подчеркнула Каллас.

Заметим, что журналисты спросили политику, не станет ли позиция Виктора Орбана по отношению к Украине препятствием для фактического запуска переговоров, учитывая его заявления, что вступление Украины было бы "экономической угрозой" для ЕС.

Напомним, Венгрия не наложила вето на продление санкций против РФ. СМИ информируют, Будапешт потребовал от ЕС оказывать давление на Украину для сохранения транзита российской нефти и вести диалог о транзите газа в обмен на свое согласие поддержать продление экономических санкций против РФ.

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