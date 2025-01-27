Переговоры Трампа с Путиным: в Кремле сообщили новости

В Кремле заявляют, что до сих пор не получали сигналов от Вашингтона по поводу организации разговора президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время брифинга 27 января.

"Москва пока не получала сигналов от США по поводу контактов Путина и Трампа. Готовность сохраняется", — высказался представитель Кремля.

Песков заявил, что во время разговора политики обсудят перспективы, если сочтут целесообразным организовать встречу.

Напомним, президент США заявил, что Украина готова договариваться об окончании войны. Теперь американский лидер ждет ответа России и ее готовности. По его словам, эта война не должна была начинаться.

Несколько дней тому назад в Путин заявил, что готов ко встрече с Трампом. Москва якобы ждет "сигналов" от Вашингтона.

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