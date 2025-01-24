Путин заявил, что готов ко встрече с Трампом

Якобы Москва выступает за переговоры и хочет, чтобы они состоялись как можно скорее.
Российский "фюрер" Владимир Путин готов встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Москва якобы ждет "сигналов" от Вашингтона.
Об этом заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.
По его словам, Российская Федерация выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению. Впрочем, отмечают в Кремле, "надо учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона".
"Россия и раньше говорила о заинтересованности в диалоге в сфере контроля за вооружениями. В переговорах по ядерному разоружению "мяч на стороне" США, хотя время во многом потеряно", — заявил Песков.
Трамп и окончание войны
После инаугурации Дональд Трамп высказался о своем обещании "завершить войну в Украине за день" и заявил, что постарается сделать это как можно быстрее.
Президент США заявил, что Украина готова договариваться об окончании войны. Теперь американский лидер ждет ответа России и ее готовности. По его словам, эта война не должна была начинаться.
Кроме того, Трамп "наехал" на Путина. Так, он написал в своем аккаунте в Truth Social о том, что будет вынужден ввести высокие пошлины и наложить санкции на российские товары, если Россия не прекратит войну.
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