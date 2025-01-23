Трамп ждет ответа России по окончании войны

Американский президент еще раз повторил, что эта война не должна была начинаться.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова договариваться об окончании войны. Теперь, считает американский лидер, нужно спросить о готовности России.

Об этом он сказал в своем выступлении в четверг, 23 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Нужно спросить у России, потому что Украина уже готова договориться", — заявил Трамп.

Также читайте Трамп рассказал, что написал ему Байден в прощальном письме

Американский президент еще раз повторил, что эта война не должна была начинаться, и снова напомнил, что у него были хорошие отношения с Путиным.

“Я был уверен, что он [президент РФ Владимир Путин] на Украину не нападет. А потом, когда я не был президентом, произошло множество плохих вещей и начали падать бомбы на украинские города”, — отметил Дональд Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп также сообщил, что будет договариваться с властями Саудовской Аравии о снижении цен на нефть. По его словам, это приведет к немедленному окончанию войны в Украине.

Читайте также: