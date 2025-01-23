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Трамп назвал, кто может помочь остановить войну РФ против Украины

Трамп назвал, кто может помочь остановить войну РФ против Украины

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / Фото: Associated Press

Трамп надеется, что Китай поможет остановить войны в мире. В частности, войну в Украине.

Новый президент США Дональд Трамп надеется, что Китай сможет помочь приостановить войну РФ против Украины.

Об этом глава Белого дома сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп похвастался, что у него всегда были хорошие отношения с китайским лидером Си Цзинь Пинем.

"Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Китаем. Мы прекрасно понимаем с Китаем. И надеемся, что Китай поможет остановить войны в мире. В частности, войну в Украине. Они будут помогать в этом. Мы работаем с Китаем в этом. Я обсуждал это в телефонном разговоре с лидером Китая. Я надеюсь, что мы достигнем договоренностей", – сказал новый президент США.

Также он сообщил, что будет говорить с Путиным о денуклеаризации, чтобы снизить ядерный потенциал.

По словам Трампа, у России значительно меньший ядерный потенциал, чем у США. Но он предполагает, что россияне могут в течение следующих 4-5 лет его увеличить.

"Я уже говорил, что Путину понравилась идея производства ядерного оружия. Я думаю, что это то направление, в котором нужно двигаться. Китаю также понравилась эта идея. Потому что сейчас тратится много денег на производство ядерного оружия. И это очень губительно для мира. Мы будем двигаться к уменьшению ядерного потенциала. И президент Путин тоже хочет это сделать", – заверил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что будет договариваться с властями Саудовской Аравии о снижении цен на нефть.

Также президент США заверил, что работает над соглашением между РФ и Украиной.

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