Трамп назвав, хто може допомогти зупинити війну РФ проти України

Новий президент США Дональд Трамп сподівається, що Китай зможе допомогти зупинити війну РФ проти України.

Про це очільник Білого дому сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Трамп похвалився, що у нього завжди були хороші відносини з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці з Китаєм. Ми чудово розуміємося з Китаєм. І сподіваємося, що Китай допоможе зупинити війни у світі. Зокрема, війну в Україні. Вони допомагатимуть у цьому. Ми працюємо з Китаєм у цьому. Я обговорював це в телефонній розмові з лідером Китаю. Я сподіваюся, що ми досягнемо домовленостей", – сказав новий президент США.

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Також він повідомив, що говоритиме з Путіним про денуклеаризацію, щоб знизити ядерний потенціал.

За словами Трампа, в Росії значно менший ядерний потенціал, ніж у США. Але він припускає, що росіяни можуть протягом наступних 4-5 років його збільшити.

"Я вже казав, що Путіну сподобалася ідея виробництва ядерної зброї. Я думаю, що це той напрямок, в якому потрібно рухатися. Китаю також сподобалася ця ідея. Тому що зараз витрачається багато грошей на виробництво ядерної зброї. І це дуже згубно для світу. Ми рухатимемося до зменшення ядерного потенціалу. І президент Путін також хоче це зробити", – запевнив Трамп.

Раніше Дональд Трамп заявив, що буде домовлятися із владою Саудівської Аравії про зниження цін на нафту. На його думку, це допоможе тиснути на РФ.

Також президент США запевнив, що працює над угодою між РФ та Україною.

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