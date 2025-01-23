Трамп сказав, за якої умови війна в Україні припиниться одразу

Зниження цін на нафту позбавить президента РФ Володимира Путіна прибутків, які дозволяють йому вести загарбницьку війну.

Президент США Дональд Трамп буде домовлятися із владою Саудівської Аравії про зниження цін на нафту. За його словами, це призведе до негайного закінчення війни в Україні.

Про це американський лідер сказав у своєму виступі у четвер, 23 січня, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Дональд Трамп висловив своє здивування, чому такої домовленості не було досягнуто попередньою адміністрацією Білого дому.

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“Мені дивно, що це не відбулося до виборів. Я насправді був здивований тим, що відбулося”, - сказав він.

Американський президент висловив переконання, що зниження цін на нафту позбавить президента РФ Володимира Путіна прибутків, які дозволяють йому вести загарбницьку війну в Україні.

“Якщо вони [ціни на нафту] знижуються, то війна між Росією та Україною припиниться одразу ж. Нам потрібно знизити ціни. Нам потрібно припинити цю війну, покласти край цій війні. Ми певним чином розуміємо, що ми також відповідальні. І що зараз втрачаються мільйони життів”, - наголосив Трамп.

Нагадаємо, посланець з особливих доручень в адміністрації Дональда Трампа Річард Ґренелл повідомив, що президент США задля завершення війни в Україні збирається тиснути на обидві сторони, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів.

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