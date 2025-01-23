Вдвічі більші за Еверест: вчені виявили дві "таємничі" гори

Відкриття, зроблене вченими з Утрехтського університету, перевертає уявлення про географію нашої планети. Два гігантські гірські утворення завбільшки з континент були виявлені на межі ядра Землі та мантії, на глибині понад 2000 км під поверхнею.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Ці гори, які існують, ймовірно, вже пів мільярда років, розташовані в районах під Африкою і Тихим океаном. Вони виявилися значно гарячішими за навколишні породи, а також на багато мільйонів років старшими. За словами вчених, їхній вік становить щонайменше пів мільярда років, але вони можуть датуватися формуванням Землі чотири мільярди років тому. Вчені не можуть точно визначити, є ці гірські масиви тимчасовими утвореннями чи вони залишатимуться в глибинах планети ще мільярди років.

Структури мають незвичні властивості і їхнє виявлення стало можливим завдяки аналізу сейсмічних хвиль, які дають змогу досліджувати внутрішню будову Землі.

Дослідження виявили дві величезні області мантії, які сповільнюють ударні хвилі — так звані великі провінції низької сейсмічної швидкості (LLSVP). Ці гарячі зони потребують значно більше енергії для проходження хвиль, подібно до того, як людина сповільнюється у спекотну погоду.

На диво, вчені виявили, що ці гарячі області не поглинають хвилі так, як очікувалося, і звуки в них звучать навіть голосніше. Натомість на холодних плитах мантії відчувається значне демпфування — хвилі гасяться.

Доктори Талавера-Соза і Деус припускають, що ці структури набагато старші за навколишні плити — їхня історія може сягати пів мільярда років, а можливо, й більше. Ці підземні "гори" могли бути залишками стародавньої планети, що зіткнулася з Землею мільярди років тому, що ставить під сумнів традиційну уяву про постійну змішуваність мантії.

Нагадаємо, вчені розповіли про невідомий сигнал перед виверженням вулкана Тонга.

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