Військовий збір для ФОПів: усе про нові терміни та штрафи

Термін для сплати військового збору за лютий 2025 року — до 20 числа.

З 2025 року фізичні особи-підприємці (ФОПи) вперше повинні сплатити військовий збір, введений податковими змінами наприкінці 2024 року. За відсутність сплати вчасно або за недоплату суми, підприємцям загрожують штрафи та пені.

Про це повідомила Державна податкова служба.

Штрафні санкції варіюються залежно від групи єдиного податку. Для ФОПів 1, 2 та 4 груп, сума штрафу становить 50% від суми боргу. У 2025 році військовий збір для цих груп складе 800 грн, отже, штраф становить 400 грн.

Для представників 3 групи передбачена диференційована відповідальність, яка розраховується згідно з терміном прострочення. Якщо прострочення менше 30 днів, штраф складе 5% від суми заборгованості, а якщо більше 30 днів — 10%. Крім того, підприємці будуть змушені сплатити пеню за кожен день прострочення, починаючи з 91-го дня.

За новими правилами, військовий збір повинен бути сплачений усіма ФОПами, що працюють на спрощеній системі оподаткування. Ставка для 1, 2 та 4 груп становить 10% від мінімальної заробітної плати (800 грн у 2025 році), а для 3 групи — 1% від доходу за звітний період.

Нагадаємо, в Україні знову доступна можливість закрити ФОП через портал "Дія". У Мінцифри нагадали, що зареєструватися підприємцем через застосунок можна усього за 15 хвилин.

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