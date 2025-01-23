Военный сбор для ФЛП: все о новых сроках и штрафах

Срок для уплаты военного сбора за февраль 2025 года – до 20 числа.

С 2025 года физические лица-предприниматели ( ФЛП ) впервые должны уплатить военный сбор, введенный налоговыми изменениями в конце 2024 года. За отсутствие уплаты вовремя или недоплату суммы, предпринимателям грозят штрафы и пени.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Штрафные санкции варьируются в зависимости от группы единого налога. Для ФЛП 1, 2 и 4 групп сумма штрафа составляет 50% от суммы долга. В 2025 году военный сбор для этих групп составит 800 грн., следовательно, штраф составляет 400 грн.

Для представителей 3 группы предусмотрена дифференцированная ответственность, которая рассчитывается согласно сроку просрочки. Если просрочка меньше 30 дней, штраф составит 5% суммы задолженности, а если больше 30 дней — 10%. Кроме того, предприниматели будут вынуждены уплатить пеню за каждый день просрочки, начиная с 91-го дня.

По новым правилам, военный сбор должен быть уплачен всеми ФЛПами, работающими на упрощенной системе налогообложения. Ставка для 1, 2 и 4 групп составляет 10% минимальной заработной платы (800 грн в 2025 году), а для 3 группы — 1% дохода за отчетный период.

Напомним, в Украине снова доступна возможность закрыть ФЛП через портал "Действие". В Минцифре напомнили, что зарегистрироваться предпринимателем через приложение можно всего за 15 минут.

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