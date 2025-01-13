Як подати річну декларацію про доходи ФОП: покрокова інструкція

ФОПи, які хоча б один день 2024 року перебували на загальній системі оподаткування, мають подати податкову декларацію про майновий стан та доходи. Термін подання звіту – до 30 квітня 2025 року.

Багато підприємців перейшли на загальну систему зі спрощеної, щоб поставити свій ФОП на паузу, адже на загальній системі, за відсутності діяльності, не потрібно сплачувати жодних податків, включаючи єдиний соціальний внесок. Проте період перебування на загальній системі потрібно вказати у декларації. Також підприємці мають подати декларацію про майновий стан і доходи за цей період.

Зверніть увагу, що ФОПи 1 та 2 груп, які зареєструвалися у 2024 році, автоматично потрапили на загальну систему оподаткування. Це означає, що вони також зобов’язані подати декларацію.

Як подати цю декларацію, розповів податковий консультант Михайло Смокович.

Нагадаємо, що продовж 2024 року в Україні закрили майже 210 тис. ФОПів, що є найвищим показником за останні 5 років. Причинами масового закриття ФОП фахівці називають економічні труднощі, зміни у податковому законодавстві та міграційні процеси.