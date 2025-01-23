Сирський заявив про необхідність цензури у воєнний час

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що під час сучасної війни повинні існувати обмеження на поширення певної інформації. Як приклад він навів інформаційну тишу, яка дозволила ЗСУ успішно провести Курську операцію.

Про це він говорив в інтервʼю проєкту БАЗА на Радіо Байрактар

За його словами, цензура у воєнний час потрібна не для того, щоб запровадити якусь “диктатуру”, просто певні обмеження передбачені правовим режимом воєнного стану.

“Ви знаєте, що там [в Законі України “Про правовий режим воєнного стану”] є багато обмежень. Це не якась новина чи намагання когось обмежити в правах, це необхідність”, - наголосив Сирський.

Головком ЗСУ зауважив, що за сучасного розвитку інформаційних технологій є вкрай небезпечним поширення повідомлень, скажімо, про переміщення українських бригади, а натомість інформаційна тиша дозволила успішно реалізувати Курську операцію.

“Ворог не зрозумів задум [Курської операції] і не прийняв [її] до уваги. Він думав, що ми неспроможні вже на будь-які активні дії. Це напевно виняток із загального правила”, - сказав він.

При цьому Олександр Сирський зауважив, що існує чутлива інформація, яку не можна розповсюджувати, однак суспільству потрібно розповідати про реальний стан.

“Щоб люди розуміли, що війна - ось вона тут, люди поруч з нами отримують поранення і, на жаль, гинуть. Щоб не було такої різкої різниці між фронтом і тилом”, - пояснив він.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Курська операція не буде останнім наступом для ЗСУ.

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