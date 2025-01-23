Сирський розповів про найважчий момент оборони Києва

Найкритичнішим моментом під час оборони Києва головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає бої за село Мощун, що у Бучанському районі Київської області.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтервʼю проєкту БАЗА на "Радіо Байрактар".

"Це було вночі, коли противник готувався переправити як мінімум батальйон. Була велика кількість техніки, було наведено 5 понтонно-мостових переправ через Ірпінь. І противник готувався подолати річку і перейти до повномасштабних бойових дій у Мощуні", — сказав Сирський.

Він пригадав, що ворог вже тоді мав декілька десятків морпехів, 15-20 одиниць БМД (бойових машин десанту) на правому березі Мощуна.

"Напевно, це була найкритичніша мить, коли техніка почала рухатися. Я бачив це на моніторі. Зйомку вели з БпЛА. Було темно. Машини прогріті. Тож ми чітко бачили їх у тепловізорах. Ми звичайно вели вогонь зі всього, що в нас було. Головна задача тоді стояла — зруйнувати переправи. Машини пішли... Перша повернула праворуч і пішла вздовж бойових порядків бронетехніки, в бік Гостомеля", — розповів Сирський.

Тоді, за його словами, він навіть не повірив, що таке можливо. Адже все почало відбуватися за найгіршим сценарієм, до якого можна було лише готуватися.

"Але він не відбувся. Вони не пішли на переправу. Нам вдалося зруйнувати дві з них. Залишилися три. Вони відмовилися від своїх намірів. А потім вже обставини стали покращуватися. Кінцевим результатом було те, що вони кинули все і втекли з Мощуна. Навіть все своє обладнання та екіпірування залишили", — розповів головнокомандувач.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський також повідомив, що наступ на Курщині буде не останнім. За його словами, ця операція дала надію, що цей наступ для ЗСУ буде не останнім.

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