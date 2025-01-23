Как защитить данные о своей геолокации от утечки – инструкция для Android и iPhone

Недавняя утечка данных Gravy Analytics затронула информацию о геолокации из таких приложений, как Tinder, Candy Crush, а также нескольких популярных трекеров.

Из-за регулярных хакерских атак на различные компании, которые занимаются обработкой персональных данных, часть личной информации пользователей неизбежно просачивается в Сеть. Но по крайней мере информацию о своем местонахождении пользователи могут защитить, запретив своим смартфонам передавать ее.

Об этом пишет LifeHacker.

Целью одной из последних таких атак стали данные о геолокации пользователей приложений, в которых показывается реклама – от приложения для знакомств Tinder и до игры Candy Crush и трекера MyFitnessPal, не говоря уже о приложениях VPN.

Утечка стала результатом взлома Gravy Analytics, брокера данных, который собирает информацию о местоположении с мобильных устройств миллионов пользователей iPhone и Android и продает их другим компаниям. Этот пакет данных содержит информацию с устройств по всему миру – более 30 млн точек геолокации, включая медицинские клиники, военные базы и правительственные здания. Но что еще хуже, по этим данным потенциально можно установить личности конкретных людей и отследить их перемещения в определенный период.

Украденный хакерами пакет данных о геолокации бы собран сотнями приложений, в которых пользователю показывается реклама. Эти сервисы собирают и другие данные, например, модель смартфона и IP-адрес, чтобы определить, какую именно рекламу показывать. При этом, когда взламывают хранилище брокера данных, ни пользователи, ни разработчики приложений могут даже не узнать об этом.

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Издание советует пользователям смартфонов самостоятельно предпринять шаги для защиты данных о своем местоположении, запретив приложениям передавать информацию. Для этого на мобильных устройствах нужно отключить идентификаторы мобильной рекламы (MAID), которые можно использовать для создания карты перемещения вашего устройства, и ограничить разрешения на отслеживание приложений.

Как запретить отслеживать перемещения на Android

Пользователям устройств с операционной системой Android нужно выполнить несколько простых шагов:

Открыть на смартфоне "Настройки". Перейти в раздел "Безопасность и конфиденциальность". Открыть вкладку "Конфиденциальность" Выбрать"Реклама" и нажать "Удалить рекламный идентификатор".

Кроме того, можно вручную определить разрешения для каждого отдельного приложения. Для этого в настройках устройства нужно на вкладке "Управление конфиденциальностью" выбрать "Менеджер разрешений" и настроить доступы для установленных приложений.

Как удалить идентификаторы отслеживания на iPhone

На устройствах Apple с операционной системой iOS нужно проверить список приложений, которые имеют доступ к идентификатору геолокации. Для этого:

В настройках откройте раздел "Конфиденциальность и безопасность". Перейдите на вкладку "Отслеживание". Отключите опцию "Разрешить приложениям запрашивать отслеживание" или удалите разрешения для отдельных приложений.

Пользователи iPhone также могут запретить отслеживать геолокацию при установке нового приложения. Кроме того, можно отключите персонализированную рекламу Apple (Настройки > Конфиденциальность > Реклама Apple).

Издание также напомнило пользователям мобильных устройств, что во время использования режима полета приложения не могут отправлять информацию о геолокации брокерам данных в режиме реального времени.

"Если вы беспокоитесь о сохранении конфиденциальности по пути в какое-то место, лучше загрузите офлайн карты, чтобы иметь возможность использовать навигацию в автономном режиме", – посоветовали авторы статьи.

Напомним, эксперты объяснили, как защитить свои данные в браузерах от мошенников. Пользователям Chrome и Chromium советуют отключить ряд функций в браузере.

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