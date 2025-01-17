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Эксперты объяснили, как защитить свои данные в браузерах от мошенников

Эксперты объяснили, как защитить свои данные в браузерах от мошенников

Как защитить свои данные / Фото: Associated Press

Эксперты советуют отключить ряд функций.

Киберспециалисты призывают пользователей Chrome и Chromium принять ряд мер для защиты персональных данных.

Об этом сообщило издание iTechUA.

В частности, рекомендуется отключить синхронизацию с Google-аккаунтом и отправку диагностических данных, чтобы избежать привязки информации браузера к учетной записи.

Эксперты советуют:

  • Отказаться от использования встроенной функции сохранения паролей и переходите на специализированные менеджеры паролей.
  • Деактивировать автозаполнение адресов, сохранение платежной информации и автоматический вход на сайты.
  • Запретить сайтам проверять сохраненные способы оплаты.

"Для блокировки отслеживания и персонализированной рекламы эксперты рекомендуют отключить сторонние файлы cookie, функцию "Do Not Track" и персонализированную рекламу. Блокировка навязчивой рекламы и автоматическое удаление разрешений для неиспользуемых сайтов дополнительно повысят уровень защиты", — говорится в сообщении.

Напомним, в скором времени ChatGPT сможет напомнить вам выгулять собаку.

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