Эксперты объяснили, как защитить свои данные в браузерах от мошенников

Киберспециалисты призывают пользователей Chrome и Chromium принять ряд мер для защиты персональных данных.

Об этом сообщило издание iTechUA.

В частности, рекомендуется отключить синхронизацию с Google-аккаунтом и отправку диагностических данных, чтобы избежать привязки информации браузера к учетной записи.

Эксперты советуют:

Отказаться от использования встроенной функции сохранения паролей и переходите на специализированные менеджеры паролей.

Деактивировать автозаполнение адресов, сохранение платежной информации и автоматический вход на сайты.

Запретить сайтам проверять сохраненные способы оплаты.

"Для блокировки отслеживания и персонализированной рекламы эксперты рекомендуют отключить сторонние файлы cookie, функцию "Do Not Track" и персонализированную рекламу. Блокировка навязчивой рекламы и автоматическое удаление разрешений для неиспользуемых сайтов дополнительно повысят уровень защиты", — говорится в сообщении.

Напомним, в скором времени ChatGPT сможет напомнить вам выгулять собаку.

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