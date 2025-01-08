Подрыв Tesla Cybertruck: подозреваемый использовал ChatGPT

1 января 2025 года возле отеля Trump International в Лас-Вегасе произошел взрыв, в результате которого был поврежден электрический пикап Tesla Cybertruck. Полиция Лас-Вегаса заявила, что подозреваемый использовал генеративный искусственный интеллект ChatGPT для подготовки преступления.

Об этом сообщили издания CNN и Reuters.

Шериф полиции Лас-Вегас Кевин Макмахилл подтвердил наличие четких доказательств этого факта, отметив, что это первый известный случай в США, когда ChatGPT использовался для создания конкретного устройства для преступления.

"У нас есть четкие доказательства того, что подозреваемый использовал искусственный интеллект ChatGPT для планирования атаки. Это первый известный мне случай в США, когда ChatGPT использовался для помощи человеку в создании конкретного устройства", — заявил Макмахилл.

По его словам, подозреваемый также пытался узнать в ChatGPT, сколько взрывчатки нужно для совершения взрыва.

В то же время компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, заявила, что стремится к ответственному использованию инструментов искусственного интеллекта и что их модели разработаны так, чтобы отказываться от вредных инструкций.

"В этом случае ChatGPT предоставил информацию, которая уже была в открытом доступе в интернете и предупредил об опасности вредных и незаконных действий", — заявили в компании

Напомним, американский военный, устроивший взрыв Tesla, оставил предсмертную записку.

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