Підрив Tesla Cybertruck: підозрюваний використовував ChatGPT

1 січня 2025 року біля готелю Trump International у Лас-Вегасі стався вибух, внаслідок якого було пошкоджено електричний пікап Tesla Cybertruck. Поліція Лас-Вегаса заявила, що підозрюваний використовував генеративний штучний інтелект ChatGPT для підготовки злочину.

Про це повідомили видання CNN та Reuters.

Шериф поліції Лас-Вегаса Кевін Макмахілл підтвердив наявність чітких доказів цього факту, зазначивши, що це перший відомий випадок у США, коли ChatGPT використовувався для створення конкретного пристрою для злочину.

"У нас є чіткі докази того, що підозрюваний використовував штучний інтелект ChatGPT для планування атаки. Це перший відомий мені випадок у США, коли ChatGPT використовувався для допомоги людині у створенні конкретного пристрою", - заявив Макмахілл.

За його словами, підозрюваний також намагався дізнатися в ChatGPT, скільки вибухівки потрібно для здійснення вибуху.

Водночас компанія OpenAI, яка розробила ChatGPT, заявила, що прагне до відповідального використання інструментів штучного інтелекту" і що їхні "моделі розроблені так, щоб відмовлятися від шкідливих інструкцій".

"У цьому випадку ChatGPT надав інформацію, яка вже була у відкритому доступі в інтернеті, і попередив про небезпеку шкідливих та незаконних дій", - заявили в компанії

Нагадаємо, американський військовий, який влаштував вибух Tesla, залишив передсмертну записку.

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