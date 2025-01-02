Три теракти в один день: США потерпають від хвилі насильства

Два з них – смертельні.

У перший день нового року Америку накрила хвиля насильства, як наслідок 16 людей загинуло, а десятки – отримали поранення. Один з інцидентів ФБР уже кваліфікувало як теракт, два інших ретельно розслідують та шукають підозрюваних.

Що відомо про теракти у США 1 січня та чи прослідковується між ними зв’язок – читайте в ексклюзиві від ТСН.ua

Теракт у Новому Орлеані

У середу, 1 січня, в американському місті Новий Орлеан водій пікапа на великій швидкості навмисне в'їхав у натовп під час святкування Нового року на Бурбон-стріт у Французькому кварталі, повідомляє CNN.

Теракт стався незадовго після настання 2025 року – о 3:15 годині за місцевим часом.

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ФБР класифікувало напад як теракт, внаслідок якого загинуло 15 людей, 30 отримало поранення, зокрема й двоє поліцейських. Нападник загинув на місці у перестрілці з правоохоронцями.

Відомо, що підозрюваним у справі є 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, американець, родом із Техасу. Він десять років служив в армії США, зокрема брав участь в одній військовій місії в Афганістані з лютого 2009 року по січень 2010 року.

Джаббар перед нападом зняв ряд відеозаписів перед атакою, в яких розповідав, що приєднався до терористичного угрупування ІДІЛ. В авто, яким він керував під час нападу поліцейські виявили прапор цієї організації, зброю та вибуховий пристрій.

Декілька аналогічних пристроїв, схожих на саморобні бомби, також виявили у Французькому кварталі тієї ж ночі.

"В автомобілі було виявлено прапор ІДІЛ. Зараз ФБР працює над встановленням можливих зв'язків та причетності суб'єкта до терористичних організацій", – йдеться у заяві Федерального бюро розслідувань США.

Зокрема, там не включать ймовірність того, що нападник діяв не сам. У ФБР також зазначили, що злочинець, найімовірніше, орендував автомобіль для скоєння теракту.

Інцидент у Лас-Вегасі

Того ж дня у Лас-Вегасі біля будівлі готелю Trump International, який належить новообраному президенту США Дональду Трампу, вибухнув та спалахнув електромобіль Cybertruck виробництва компанії Tesla.

Після спрацювання пожежної сигналізації людей із готелю евакуювали.

За повідомленнями американських медіа автівка прибула до Лас-Вегаса о 7:30 ранку, через годину вона припаркувалася біля готелю, через 15-20 секунд після зупинки – вибухнула.

Внаслідок вибуху загинув водій автомобіля, а семеро людей отримали поранення.

Власник компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що вибух спричинили великі феєрверки та/або бомба, яка перевозилася в кузові орендованого авто, і він не пов’язаний із самим транспортним засобом.

"На момент вибуху вся телеметрія автомобіля була позитивною", – зазначив Маск.

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Шериф поліції округу Кларк у Лас-Вегасі Кевін Макмахілл заявив, що в задній частині вантажівки знайшли "каністри з паливом і великі феєрверкові міномети", передає Associated Press.

Він зазначив, що владі відомо, хто орендував вантажівку за допомогою додатку Turo в Колорадо, проте ім'я підозрюваного не розголошуватимуть, доки слідство не встановить, чи була це та сама людина, яка загинула.

Проте, деякі американські медіа припускають, що ним міг виявитися 37-річний Меттью Лівельсбергер, який теж мав досвід служби в армії США.

Водночас влада розглядає інцидент як потенційний теракт і продовжує розслідування мотивів вибуху.

Стрілянина біля нічного клубу у Нью-Йорку

У Нью-Йорку біля нічного клубу Amazura в окрузі Квінс сталася масова стрілянина.

Інцидент стався 1 січня близько 23:20 за місцевим часом (06:20 за київським часом), повідомляє Daily Mail.

Як повідомляє New York Times, група з чотирьох чоловіків зробила щонайменше 30 пострілів у натовп, який зібрався біля нічного клубу.

Стрілянина біля нічного клубу в Нью-Йорку / Фото: Daily Mail

Відомо, що у там проходила закрита вечірка у пам'ять про члена місцевої банди, якого вбили в жовтні минулого року.

Внаслідок стрілянини постраждало десятеро молодих людей: шестеро жінок і четверо чоловіків.

Щонайменше троє постраждалих самостійно звернулися по медичну допомогу до місцевої лікарні. За інформацією поліції, ще кілька людей госпіталізували, але ніхто з них не перебуває у критичному стані.

“Поліція Нью-Йорка підтвердила, що правоохоронці розшукують сірий седан, який може бути пов’язаний зі стріляниною, але підозрюваних поки не встановлено”, – пише видання.

Що кажуть політики

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що смертельний наїзд на натовп святкувальників Нового року у Новому Орлеані, підтверджує його оцінку злочинності в Америці, що пов’язана з мігрантами. Він назвав теракт "актом чистого зла" передає Politico

"Коли я сказав, що злочинці, які приїжджають, набагато гірші за тих, що є в нашій країні, цю заяву постійно спростовували демократи та фальшиві новинні ЗМІ, але це виявилося правдою", – написав Трамп.

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Чинний американський президент Джо Байден спростував припущення Трампа про те, що напад пов’язаний зі "злочинцями, які прибули" до США.

Він підтвердив, що нападник був американським громадянином та народився у Техасі.

Зеленський відреагував на теракт в США

Президент України Володимир Зеленський засудив терористичний акт в Новому Орлеані.

“Ми в Україні шоковані звісткою про напад у Новому Орлеані, США, унаслідок якого загинули невинні люди й багато хто зазнав поранень”, - написав він на платформі Х.

Президент переконаний, що винуватців нападу притягнуть до відповідальності. Зокрема, від імені всіх українців він висловив найщиріші співчуття родинам загиблих.

Слідство шукає зв'язок

Американські слідчі намагаються встановити, чи пов'язаний теракт у Новому Орлеані із вибухом автомобіля Tesla Cybertruck біля готелю у Лас-Вегасі.

Як пише The New York Times, наразі не встановлено, як пов'язаний виконавець теракту в Новому Орлеані та людина, яка орендувала автомобіль, що вибухнув.

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Але одна зачіпка у правоохоронців все ж таки є: чоловіки вибрали легкі цілі та орендували автомобілі через один додаток для оренди бюджетних автомобілів Turo.

"Я доручив своїй команді забезпечити наявність усіх ресурсів у розпорядженні федеральних, державних і місцевих правоохоронних органів, щоб швидко завершити розслідування в Новому Орлеані та переконатися, що більше не існує загрози американському народу", – сказав президент США Джо Байден у короткій заяві для журналістів у Кемп-Девіде.

На пресконференції шериф Кевін Макмахіл з поліцейського управління Лас-Вегаса заявив, що основна версія слідства розглядає вибух як "поодинокий інцидент", але поки що не може повністю виключити зв'язок із терактом у Новому Орлеані.

За словами шерифа, те, що обидва чоловіки використовували програму Turo, є просто "збігом".

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