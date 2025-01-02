Маск вимагає нових виборів у Великій Британії

Маск висловив впевненість, що лише партія Найджела Фараджа може "врятувати" країну.

Ілон Маск розкритикував прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та закликав провести нові вибори.

Про це він написав у соцмережі Х.

Реагуючи на дані опитування про зниження підтримки лейбористів, Маск закликав провести повторні вибори.

"У Британії мають бути призначені нові вибори", - йдеться у пості.

Маск опублікував кілька постів, у яких критикував діяльність Стармера на посаді головного державного обвинувача, закликав звільнити з ув'язнення ультраправого активіста Томмі Робінсона. Мільярдер висловив впевненість, що лише партія Найджела Фараджа Reform UK може "врятувати" країну.

Нагадаємо, Маск відреагував на вибух Cybertruck біля готелю Трампа у Лас-Вегасі.

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