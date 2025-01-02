Маск требует новых выборов в Великобритании

Маск выразил уверенность, что только партия Найджела Фараджа может "спасти" страну.

Илон Маск раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера и призвал провести новые выборы.

Об этом он написал в соцсети Х.

Реагируя на данные опроса о снижении поддержки лейбористов, Маск призвал провести повторные выборы.

"В Британии должны быть назначены новые выборы", – говорится в посту.

Маск опубликовал несколько постов, в которых критиковал деятельность Стармера в должности главного государственного обвинителя, призвал освободить из заключения ультраправого активиста Томми Робинсона. Миллиардер выразил уверенность, что только партия Найджела Фараджа Reform UK может "спасти" страну.

Напомним, Маск отреагировал на взрыв Cybertruck возле гостиницы Трампа в Лас-Вегасе.

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