Маск язвительно раскритиковал Байдена за отпуска

Член команды Трампа считает, что действующий американский президент почти все время "отдыхал" на своем посту.

В субботу, 28 декабря, американский миллиардер Илон Маск , входящий в команду новоизбранного президента США Дональда Трампа, заявил, что президент Джо Байден почти весь свой президентский срок провел в отпуске.

Об этом он написал в комментарии к сообщению американского издания AF Post в соцсети Х, принадлежащей Маске.

В коротком сообщении говорится, что президент Байден провел 570 дней в отпуске, что составляет 40 процентов его президентства.

"Фактическое количество составляло ~100%", — язвительно прокомментировал Маск.

Комментарий Илона Маска об отпусках президента Джо Байдена

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп объявил, что миллиардер Илон Маск вместе с Вивеком Рамасвами возглавит новый Департамент эффективности правительства. Это заявление усиливает близость Маска с Трампом, но для некоторых людей с орбиты политика присутствие бизнесмена кажется чрезмерным.

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