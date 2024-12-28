Маск єхидно розкритикував Байдена за відпустки

Член команди Трампа вважає, що чинний американський президент майже весь час "відпочивав" на своїй посаді.

У суботу, 28 грудня, американський мільярдер Ілон Маск, який входить до команди новообраного президента США Дональда Трампа, заявив, що президент Джо Байден майже весь свій президентський термін провів у відпустці.

Про це він написав в коментарі до допису американського видання AF Post у соцмережі Х, яка належить Маску.

У короткому повідомленні йдеться, що президент Байден нібито провів 570 днів у відпустці, що становить 40 відсотків його президентства.

“Фактична кількість становила ~100%”, — єхидно прокоментував Маск.

Коментар Ілона Маска про відпустки президента Джо Байдена

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що мільярдер Ілон Маск разом із Вівеком Рамасвамі очолить новий Департамент ефективності уряду. Ця заява підсилює близькість Маска з Трампом, але для деяких людей з орбіти політика присутність бізнесмена здається надмірною.

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