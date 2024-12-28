Маск єхидно розкритикував Байдена за відпустки

Член команди Трампа вважає, що чинний американський президент майже весь час "відпочивав" на своїй посаді.
У суботу, 28 грудня, американський мільярдер Ілон Маск, який входить до команди новообраного президента США Дональда Трампа, заявив, що президент Джо Байден майже весь свій президентський термін провів у відпустці.
Про це він написав в коментарі до допису американського видання AF Post у соцмережі Х, яка належить Маску.
У короткому повідомленні йдеться, що президент Байден нібито провів 570 днів у відпустці, що становить 40 відсотків його президентства.
“Фактична кількість становила ~100%”, — єхидно прокоментував Маск.
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що мільярдер Ілон Маск разом із Вівеком Рамасвамі очолить новий Департамент ефективності уряду. Ця заява підсилює близькість Маска з Трампом, але для деяких людей з орбіти політика присутність бізнесмена здається надмірною.
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